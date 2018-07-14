Главного тренера "Милана" заподозрили в отмывании денег

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Главный тренер итальянского клуба "Милан" Дженнаро Гаттузо попал в список тех, кто находится под следствием по делу об отмывании денег, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

У итальянского футболиста было 35% акций фермы по выращиванию свиней, которая стала банкротом в мае 2014 года.

Гаттузо был владельцем акций с 2011 по 2013 год и ушел из компании за несколько месяцев до ее банкротства.

Всего в список тех, кто причастен к отмыванию денег, попало 42 человека. Восемь подозреваемых арестовали, еще семеро находятся под домашним арестом. Одного взяли под стражу.

Гаттузо стал главным тренером команды "Милан" в 2017 году. Он сменил на посту Винченцо Монтеллу. Футболист подписал контракт с клубом до 2021 года.