Главного тренера "Милана" заподозрили в отмывании денег

14 июля, 22:08
Фото: ТАСС/Zuma/ROPI
Главный тренер итальянского клуба "Милан" Дженнаро Гаттузо попал в список тех, кто находится под следствием по делу об отмывании денег, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
У итальянского футболиста было 35% акций фермы по выращиванию свиней, которая стала банкротом в мае 2014 года.
Гаттузо был владельцем акций с 2011 по 2013 год и ушел из компании за несколько месяцев до ее банкротства.
Всего в список тех, кто причастен к отмыванию денег, попало 42 человека. Восемь подозреваемых арестовали, еще семеро находятся под домашним арестом. Одного взяли под стражу.
Гаттузо стал главным тренером команды "Милан" в 2017 году. Он сменил на посту Винченцо Монтеллу. Футболист подписал контракт с клубом до 2021 года.
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