Врачи вылечили рекордное количество пациентов в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Московской области за сутки из больниц после прохождения лечения выписали 839 пациентов. Такой показатель явился рекордным для региона, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

"В Московской области еще 839 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.

Таким образом, подмосковные врачи вылечили от коронавируса 16 573 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев уточнил число умерших пациентов с коронавирусом в области. По его словам, итоговая цифра по смертности по состоянию на май составила 1 606 человек.