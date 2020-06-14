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Общество

11:41

Врачи вылечили рекордное количество пациентов в Подмосковье

общество медицина

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Московской области за сутки из больниц после прохождения лечения выписали 839 пациентов. Такой показатель явился рекордным для региона, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

"В Московской области еще 839 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.

Таким образом, подмосковные врачи вылечили от коронавируса 16 573 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев уточнил число умерших пациентов с коронавирусом в области. По его словам, итоговая цифра по смертности по состоянию на май составила 1 606 человек.

В Подмосковье за май умерли 506 человек с подтвержденным коронавирусом

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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