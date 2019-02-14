Законопроект о регулировании работы игровых комнат внесли в Мосгордуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Мосгордуму внесен законопроект, который устанавливает требования к временному присмотру за детьми в игровых комнатах. Документ, составленный комиссией по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, появился на сайте столичного парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, требования к деятельности игровых комнат нужны для защиты прав и законных интересов детей.

Сейчас работа таких комнат никак не регламентирована. Авторы законопроекта хотят нормативно закрепить понятие "временный присмотр за детьми". Под этим термином предлагается понимать целый комплекс мер, включающий наблюдение за подопечными и организации их досуга при помощи игр.

Помимо этого, в документе сказано, что у работников детских комнат должна быть медицинская книжка. Также они не должны иметь судимость за преступления против личности, основ конституционного строя, мира и безопасности человечества.

В законопроекте есть пункт и об обязанностях родителей. Например, они должны оставлять номера телефонов для связи и подтвердить отсутствие у ребенка инфекционных заболеваний.

Осенью прошлого года Минтруд предложил создать игровые комнаты в офисах. В ведомстве убеждены, что это позволит женщинам ходить на работу с детьми и оставлять их на время рабочего дня.