Москвичи смогут получить путевки на детский отдых 2019 года со 2 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заявки на летний отдых детей из Москвы в 2019 году начнут принимать со 2 ноября, сообщил журналистам гендиректор "Мосгортура" Василий Овчинников.

По его словам, дата будет дополнительно анонсирована и уточнена, в любом случае, срок времени на подачу заявок увеличится. Заявочная кампания начнется на портале mos.ru.

Как отметил глава департамента культуры Александр Кибовский, ранний срок подачи заявок обеспечит возможность родителям определиться с планами на лето уже к марту, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч детей из Москвы получили бесплатные льготные путевки на летний отдых. За четыре смены в 2018 году за счет столичного бюджета отдохнули 106 293 ребенка и сопровождавших их взрослых. Право на льготные путевки имели дети 13 категорий. Это дети из малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, дети-сироты и другие.