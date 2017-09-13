Памятники Чайковскому, Кутузову и Данте отремонтируют в столице в 2018 году

Фото: Агенство "Москва"/Роман Васильев

Бюсты Петра Чайковского, Данте Алигьери в саду "Эрмитаж" и памятник Михаилу Кутузову в районе Выхино-Жулебино планируют отремонтировать в столице до конца 2018 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Объявлен открытый конкурс на выбор подрядной организации.

Бюст композитора Петра Чайковского появился в парке "Эрмитаж" в 1958 году. В последние годы он начал приходить в упадок: швы частично разгерметизировались, мраморная поверхность покрылась сколами, скульптура просела из-за отсутствия крепкого основания. Памятник собираются демонтировать и установить на железобетонный фундамент. В конце его обработают растворами, защищающими от влаги и воздействия бактерий.

Скульптуру итальянского поэта Данте Алигьери в "Эрмитаже" установили в 2000 году во время визита президента Италии в Москву. За 17 лет на бюсте появились дефекты. Основание памятника укрепят, трещины и сколы заделают мастикой. Надпись очистят, а буквы позолотят.

Монумент русскому полководцу Михаилу Кутузову открыли в 1997 году на Ташкентской улице к 185-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Повреждения на нем устранят, восполнят трещины и сколы, а поверхность монумента обработают защитным покрытием на основе воска.

В сентябре в Москве после реставрации открыли памятник Александру Пушкину на Пушкинской площади. Реставрация продолжалась более года. Вокруг монумента сняли ограждения, убрали строительные леса. Установили ограду из художественных цепей: часть бронзовых гирлянд отлили заново, остальное привели привели в порядок. Фонари покрасили в черный цвет. Работы завершились по плану ко Дню города.

А летом в рамках благоустройства по программе "Моя улица" на площадь Тверская Застава вернули отреставрированный памятник писателю Максиму Горькому. Его установили перед Белорусским вокзалом в 1951 году, а в 2005 отправили в "Музеон". На месте монумента хотели строить торговый центр, но от идеи отказались. Про скульптуру забыли на 12 лет, два года она пролежала в парке. В 2007 году памятник поставили.