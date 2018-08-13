Телеведущая Лера Кудрявцева родила второго ребенка, сообщают "Аргументы недели". Теледива и хоккеист Игорь Макаров стали родителями 13 августа.

Как отмечает издание, всего несколько дней назад Кудрявцеву поздравляли с рождением внука, а теперь она сама родила дочку и вновь принимает поздравления. Телеведущая опубликовала первое фото малышки − крошечную ножку − на своей странице в Instagram.

В комментариях поклонники горячо поздравили Кудрявцеву. Они пожелали ей и новорожденной здоровья и благополучия.

Известно, что 47-летняя Кудрявцева родила второго ребенка в Москве. Сведений о росте и весе малышки пока нет, пишет издание.