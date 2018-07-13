В столичном метро обновили более 62 тысяч навигационных знаков к ЧМ-2018

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В московском метро обновили более 62 тысяч навигационных знаков в связи с проведением ЧМ-2018. Об этом сообщил заместитель начальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов в интервью телеканалу Москва 24.

По его словам, до начала чемпионата обновили 60 тысяч элементов навигации, а после начала обновили еще две тысячи.

Латыпов отметил, что элементы добавили, когда поняли логику иностранных болельщиков, которая отличается от российской.



"Табличка висит здесь, человек приходит и смотрит на стену, где она не висит, хотя буквально в двух метрах. Вот такие вот вещи мы за первые дни поправили", – сказал он.

По словам Латыпова, на центральных станциях подземки всю информацию продублировали на английский. На остальных станциях продублировали только основные маршруты.