Обманутые футбольные болельщики из Нигерии покинули аэропорт "Внуково"

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Граждане Нигерии, которые несколько дней находились в общей зоне аэропорта "Внуково", покинули воздушную гавань. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, после проверки через систему бронирования авиакомпании оказалось, что их билеты аннулировали, а деньги вернули покупателям, передает Агентство "Москва".

Как отмечается, об этом рассказали гражданам Нигерии, после чего они покинули аэропорт.

Ранее сообщалось, что порядка 60 человек провели ночь возле посольства своей страны. На родине их обманули мошенники. Болельщики прилетели в Москву без визы по FAN ID, за которые они заплатили по 300 долларов. Нигерийцы купили билеты и прилетели в Москву, однако никто их не ждал.