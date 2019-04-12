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19:17

Эксперты заявили об угрозе бытовой химии здоровью людей

общество за рубежом

19:17

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Фото: depositphotos/ Kryzhov

Чрезмерное использование бытовой химии опасно не только для окружающей среды, но и для здоровья людей. К такому выводу пришли авторы исследования, предпринятого Ассоциацией защиты французских потребителей 60 Millions de consommateurs. Результаты опубликовали на сайте ассоциации.

Исследование провели эксперты 60 Millions de consommateurs при участии специалистов Агентства по окружающей среде и управлению энергией, а также сотрудников Национального института промышленной среды и оценки рисков. Они проанализировали 60 образцов наиболее популярных чистящих химсредств, которыми люди пользуются дома.

Как выяснили эксперты, в состав чистящих средств входит много летучих органических соединений, причем некоторые из них относится к канцерогенным. При этом специалисты подчеркнули, что "применение таких чистящих составов не представляет опасности", если точно соблюдать инструкцию и проветривать помещения после уборки.

Помимо того, исследователи напомнили, что 67% проверенных средств бытовой химии содержат вещества группы изотиазолинонов. Они нужны для уничтожения бактерий, но при этом являются сильными аллергенами.

Ранее Роскачество рассказало, как выбрать средство для мытья посуды. Покупателям посоветовали перед выбором средства внимательно изучить состав моющего средства. Кроме того, рекомендуется время от времени читать состав уже привычных средств, так как производители могут менять некоторые компоненты.

По словам экспертов Роскачества, самые безопасные поверхностно-активные вещества (ПАВ) – неионогенные. Они меньше пенятся в воде, благоприятно действуют на кожу и полностью разлагаются, не оставаясь на посуде. Неионогенные ПАВ часто используют для детской бытовой химии.

общество за рубежом

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