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Как москвичи зарабатывают на самом сильном за 140 лет наблюдений снегопаде

Почищу снег на тракторе: как москвичи зарабатывают на погодных аномалиях

общество эксклюзив

19:04

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Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Снегопад, начавшийся в ночь на 13 февраля, побил рекорд по количеству осадков за 140 лет синоптических наблюдений. К утру среды в городе выпало 11 миллиметров или треть месячной нормы, что больше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный 23 года назад. Ситуация подтолкнула некоторых жителей столицы подзаработать на снегоуборке. О том, как москвичи научились зарабатывать на непогоде, – в материале портала Москва 24.

Интернет-сервисы объявлений наполнены предложениями услуг частных лиц по уборке снега: очистка крыш, дорог, машин и гаражей. Пользователи работают как индивидуально, так и в бригадах. Некоторые готовы к оперативным выездам или даже круглосуточной работе. У большинства в наличии свой инвентарь: не только обычные лопаты, но и оборудование для промышленного альпинизма. Цены варьируются от 200 рублей – за очистку одного парковочного места, от 3000 тысяч рублей и более – за очистку большей площади.

Фото: Avito

Помимо предложений о ручной работе по очистке машины или гаража от снега за фиксированную стоимость, можно найти и объявления, предоставляющие уборку снега с использованием спецтехники: "Почищу снег на тракторе МТ3 82 на вашем объекте", "Почищу территорию от снега, свой трактор, частник", "Уборка снега. Погрузчик ZL 20, приедем и почистим".

"У нас два трактора МТ3 320 и М821. Один большой, другой маленький. Маленький даже на рынке может проезжать между рядами, маневренный. Если нужно площадку расчистить или стоянку парковочную в радиусе 10 километров, то мы выезжаем, и три тысячи – минимальная цена. Цена зависит от времени, от площади, от удаленности", – рассказывает о своих услугах один из пользователей.

Почистить снег предлагают в Южном Чертанове, в пределах станций метро "Бутырская" и "Достоевская", а также рядом с "Выхино", "Щелковской", "Площадью Революции" и в других районах столицы. Есть те, кто готов выехать к дому клиента.

Фото: Avito

Ранее в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что осложнение дорожной ситуации ожидается в столице в вечерний час пик 13 февраля из-за снегопада и гололеда. Специалисты рекомендуют автомобилистам воспользоваться городским транспортом в вечерние часы. Для поездок на машине лучше выбрать более позднее время – после 21:00 – и быть предельно внимательными при передвижении.

В условиях непогоды за дорожной обстановкой следит ситуационный центр ЦОДД и при необходимости вручную управляет светофорами. В городе также работают 17 экипажей дорожного патруля ЦОДД, которые оказывают автомобилистам помощь при мелких неисправностях машин, ДТП или в случае попадания в снежный занос.

По данным столичного главка МЧС, мокрый снег и сильная гололедица задержатся в столице до конца дня. Автомобилистов призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Пешеходам рекомендовали быть внимательными и осторожными на улицах.

Наталья Осипова

общество эксклюзив

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