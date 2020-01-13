В столичных аэропортах происходят отмены и задержки рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В трех аэропортах Москвы отменяют и задерживают рейсы. В общей сложности изменения затронули 30 вылетов. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что во Внуково задержано 15 рейсов. В аэропорту Домодедово перенесли время вылетов для 5 самолетов. Еще 8 лайнеров не взлетят вовсе.

При этом в воздушной гавани Шереметьево известно о задержке 3 рейсов.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее в субботу, 11 января, число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы выросло до 68. Причины изменений не сообщались.