Двадцатиградусные морозы вернутся в Москву в выходные

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В ближайшие выходные в Москву вернутся двадцатиградусные морозы, сообщили в центре погоды "Фобос".
В пятницу, 16 марта, в тылу циклона местами пройдет слабый снег. Температура ночью опустится до -10… -15 градусов, днем ожидается не выше -5… -10 градусов.
В выходные инициатива перейдет к скандинавскому антициклону, осадки прекратятся и выглянет солнце. Тогда же и ударят январские морозы – под утро ожидается до -15… -20 градусов, днем будет -5… -10 градусов. Это аномально низкая для марта температура.
Ранее сообщалось, что несмотря на потепление, которое придет в столичный регион в начале рабочей недели, во вторник и среду в Москве вероятны ледяные дожди и сильный снегопад, а к выходным в город вернутся аномальные холода.
Специалисты отметили, что в данных погодных условиях автомобилистам необходимо быть внимательными на дорогах, особенно в ночное и утреннее время, когда температура будет отрицательная и осадки будут выпадать в виде мороси.
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