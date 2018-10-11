Спрос на новогодние туры снизится на 10% – АТОР

Спрос на новогодние туры по России и за рубеж снизится на 10% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз сделали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщает Агентство "Москва".

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, это связано с финансовыми проблемами граждан и повышением курса иностранной валюты.

Ломидзе отметила, что сокращение спроса на туры характерно в целом для осенне-зимнего сезона этого года.

Россияне, которые планируют поехать куда-то на Новый год, чаще всего бронируют путевки в Таиланд, Вьетнам, а также лыжные туры в Австрию и Италию.

Ранее специалисты сервиса бронирования составили рейтинг самых дешевых туров на новогодние каникулы. Лидерство в рейтинге принадлежит турам в Болгарию.