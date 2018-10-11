Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2018, 09:20

Общество

Спрос на новогодние туры снизится на 10% – АТОР

Фото: depositphotos/rudakova

Спрос на новогодние туры по России и за рубеж снизится на 10% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз сделали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщает Агентство "Москва".

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, это связано с финансовыми проблемами граждан и повышением курса иностранной валюты.

Ломидзе отметила, что сокращение спроса на туры характерно в целом для осенне-зимнего сезона этого года.

Россияне, которые планируют поехать куда-то на Новый год, чаще всего бронируют путевки в Таиланд, Вьетнам, а также лыжные туры в Австрию и Италию.

Ранее специалисты сервиса бронирования составили рейтинг самых дешевых туров на новогодние каникулы. Лидерство в рейтинге принадлежит турам в Болгарию.

общество туризм

Главное

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в теньт

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика