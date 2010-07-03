Дождя не будет? Синоптики рассказали москвичам о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность и погода без осадков ожидаются в Москве в воскресенье, 11 августа. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 19-21 градус тепла. Ветер северо-западный 3-8 метра в секунду", – сообщили специалисты.

Отмечается, что атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50 процентов.

Ранее синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России. Уточняется, что сейчас такие технологии есть только у ограниченного ряда государств.