Москва онлайн покажет лекцию, посвященную физическому и психическому истощению

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13 марта в Центральной городской молодежной библиотеке имени Светлова пройдет лекция психолога Варвары Брусницыной, посвященная выгоранию, физическому и психическому истощению. Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире узнать, как распознать у себя ментальное расстройство и что делать, чтобы вновь достичь душевного равновесия.

Варвара Брусницына – врач, телесно-ориентированный психолог, преподаватель в московском центре паллиативной помощи и ведущая тренингов по профилактике выгорания.

Смотрите прямую трансляцию 13 марта в 13:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.