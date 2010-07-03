Дмитрий Назаров опроверг информацию о госпитализации

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Актер Дмитрий Назаров опроверг данные о своей госпитализации, предположив, что информацию "распространяют враги".

"Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц. Шутка. Это неправда, у меня все хорошо", – цитирует Агентство "Москва" артиста.

Ранее в СМИ появились данные, что Назаров обратился за медицинской помощью из-за болей в спине – его направили в отделение нейрохирургии.

Дмитрий Назаров – народный артист РФ, известен по ролям в фильмах "Тобол", "SOS, Дед Мороз, или Все сбудется", сериалах "Кухня", "Гражданин начальник". Ведет шоу "Кулинарный поединок" и является актером театра МХТ имени Чехова.