Москва онлайн покажет "Сальсатеку" в Доме культуры на ВДНХ

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12 февраля в Доме культуры на ВДНХ пройдет урок по сальсе для начинающих. Призер чемпионата мира по десяти танцам Кирилл Агишев вместе с корреспондентом Москвы онлайн Ярославной Зорькиной расскажут об этом зажигательном танце и продемонстрируют некоторые движения.

Сальса – популярный танец в странах Латинской Америки и США. Возник он в 1970-х годах в Нью-Йорке. В сальсе выделяются кубинский, венесуэльский, колумбийский, нью-йоркский и другие стили.

Мастер-классы по сальсе бесплатные, на каждый из них необходима предварительная регистрация на сайте ВДНХ. Регистрация открывается по понедельникам. Количество участников – не больше 40 человек. Всем ученикам нужно соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию 1,5 метра.

Смотрите трансляцию 12 февраля в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.