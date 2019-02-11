Народный артист Виктор Мережко объявил войну ЖСК

Виктор Мережко ввязался в войну с ЖСК из-за квитанций на коммуналку

Народный артист РФ, сценарист, кинорежиссер, драматург, актер, писатель Виктор Мережко объявил войну правлению жилищно-строительного кооператива "Драматург". По его словам, каждый месяц он вместе с соседями вынужден сдавать деньги на мифическую графу в квитанции – резервный фонд.

Жители дома, где расположены около 200 квартир, обязаны платить 1,5 тысячи рублей ежемесячно. Собственникам говорят, что деньги идут на ремонт, но сами жильцы работ не видят: по словам Мережко, на 4 этаже жильцы сделали ремонт за свой счет.

"Пришло новое правление, которое возглавил некто Лебедев Андрей Игоревич. Он пригласил женщину по фамилии Спарапетова. Прописал ее в своей квартире и дал ей зарплату в 500 тысяч рублей в месяц. Она образовала свое ИП и с каждого жильца каждый месяц собирает. Мы должны платить полторы тысячи в этот ИП, чтобы компенсировать эти 500 тысяч", – рассказал Виктор Мережко телеканалу Москва 24.

Жители дома попытались проанализировать счета, которые были оплачены МОЭК – оказалось, что на баланс ничего не перечислено. Между тем сумма долгов перед энергетиками, по словам жителей, перевалила за 5 миллионов рублей.

Руководство ЖСК отказались публично обсуждать ситуацию. Обязанности председателя правления временно исполняет Андрей Вейсман. По его словам, нынешнему руководству кооператива приходится исправлять ошибки предыдущего правления, который когда-то возглавлял сам Виктор Мережко.

"647 тысяч недостача, установлено наличие долгов, установлено отсутствие многих бумаг, установлены нарушения в ведении бухгалтерского учета и прочее. Мережко, может быть, и не знал о том, что творится внутри, занимался аппаратом правления. Но такие нарушения были. Правление передало эти документы в следственные органы. За прошлый иск мы заплатили порядка миллиона лишних денег", – рассказал Андрей Вейсман.

Он также добавил, что ИП Спарапетова, тот самый бухгалтер, с зарплатой в полмиллиона рублей в месяц, сейчас вынуждена заниматься только бумажной работой и ей не до ремонта.

Инициативная группа жильцов в скором времени через суд планирует добиться переизбрания руководства правления в полном составе и отменить ежемесячный побор.