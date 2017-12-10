Следователи проверят видео с избиением студента московского вуза

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Следователи проверят видеоролик с избиением студента одного из московских вузов. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Москве.
На записи видно, что между студентами произошел конфликт и одного из участников избили. Драку сняли на видео и выложили в соцсети.
Ранее в СМИ появилась информация, что в конфликте пострадал студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Таким образом его заставляли извиняться на камеру за комментарии в соцсети "ВКонтакте".
Сейчас сотрудники СК проводят доследственную проверку.