Следователи проверят видео с избиением студента московского вуза

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Следователи проверят видеоролик с избиением студента одного из московских вузов. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Москве.

На записи видно, что между студентами произошел конфликт и одного из участников избили. Драку сняли на видео и выложили в соцсети.

Ранее в СМИ появилась информация, что в конфликте пострадал студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Таким образом его заставляли извиняться на камеру за комментарии в соцсети "ВКонтакте".

Сейчас сотрудники СК проводят доследственную проверку.