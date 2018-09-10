Более 30 тысяч человек прошли по канату на Тверской в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акробатика на канате стала одним из самых популярных развлечений на Тверской во время празднования Дня города 8 и 9 сентября. Также горожане оценили театральные шоу и мастер-классы по вокалу. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Очень многие посетители захотели попробовать свои силы в мастер-классах. Например, в занятиях вокально-инструментального класса, которые проводили знаменитые исполнители, приняли участие более шести тысяч гостей праздника, а в тренировках на слэклайне – хождение по канату – 31 тысяча", – рассказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, передает Агентство "Москва".

В свою очередь руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил насыщенную спортивную программу праздника. По его словам, только скейтбордисты показали порядка 36 тысяч трюков, а на площадках "мотошар", BMX, трапеция и слэклайн прошло более 70 шоу, каждое из которых собирало сотни зрителей. На трапеции над Москвой полетали почти 750 человек.

Ранее сообщалось, что самыми популярными театральными представлениями в День города стали спектакли артистов фестиваля "Территория", а также уличные шоу коллективов от проекта "Золотая маска" в городе" и международного театрального фестиваля имени Чехова. Кроме того, гостей заинтересовали спортивные тренировки и инженерные мастер-классы для детей, а также творческие занятия от программы "Московское долголетие".

По данным столичного главка МВД, около 10 миллионов человек в Москве приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня города. Программа праздника была насыщенной – концерты, спектакли, цирковые представления, выставка собак и невероятное шоу фейерверков.