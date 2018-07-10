Фан-зона "Спартака" не будет транслировать матчи полуфинала и финала ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Фан-зона у стадиона "Спартак" не будет транслировать ближайшие матчи ЧМ-2018. Трансляции полуфиналов болельщики смогут посмотреть на площадке Фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах, передает Агентство "Москва".

"Дополнительная площадка у стадиона "Спартак" была организована для трансляции 1/4 финала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными России и Хорватии. Она не будет передавать четыре оставшиеся игры турнира", – заявили в пресс-службе столичного департамента спорта и туризма..

Площадка на Воробьевых горах 10 и 11 июля будет открыта с 18:00. Гостей ждут трехчасовой концерт с участием популярных исполнителей, интерактивные стенды и другие активности от партнеров FIFA и спонсоров турнира.

10 июля в 21:00 на экранах начнется трансляция матча между Францией и Бельгией, а 11 июля игры между сборными Хорватии и Англии.

В день проведения матча за третье место площадка будет открыта с 14:00. Трансляцию церемонии закрытия посетители смогут увидеть 15 июля в 17:00, а в 18:00 состоится финал ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 июля будут курсировать 38 дополнительных поездов на девяти направлениях МЖД специально для болельщиков матча Хорватия – Англия, который состоится на стадионе "Лужники" в 21:00 по московскому времени.