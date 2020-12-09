В Роспотребнадзоре назвали два сценария развития ситуации с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Названы наиболее вероятные сценарии развития ситуации с коронавирусной инфекцией в России в январе 2021 года. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в стране будет зависеть от соблюдения населением мер профилактики. При этом существуют два наиболее вероятных сценария развития событий.
Первый вариант предполагает, что граждане будут неукоснительно соблюдать все рекомендации врачей по мерам профилактики заболевания. В этом случае будет наблюдаться стабилизация эпидпроцесса.
"Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям", – заявил Горелов.
Специалист призвал провести новогодние праздники дома. Стоит отказаться от собраний больших компаний и массовых мероприятий, подчеркнул Горелов.
Кроме того, следует воздержаться от посещения торговых центров, закрытых помещений и поездок на общественном транспорте. Вместо этого эпидемиолог посоветовал гулять на свежем воздухе.
"Главное правило, о котором не следует забывать. Если чувствуете себя плохо, появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача", – добавил эксперт.
Ранее врач Анна Землянухина рассказала об опасностях новогодних каникул. Специалист напомнила об алкогольных отравлениях, различных переломах и травмах, вызванных неосторожным пользованием пиротехникой.
За последние сутки в России выявили 26 097 новых случаев коронавируса. В 5 090 из них заболевание протекало без клинических проявлений.
За последние сутки в России выявили 26 097 случаев COVID-19
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