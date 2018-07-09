Россельхознадзор опроверг введение штрафов за выращивание картофеля для личных нужд

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору опровергла сообщения о введении штрафов за выращивание картофеля для личных нужд из своего посадочного материала. Опровержение опубликовано на сайте Россельхознадзора.

В сообщении ведомства отмечается, что в связи с появившейся в СМИ информацией о штрафах за выращивание на своих участках картофеля поясняется, что никаких изменений в действующее законодательство по этому поводу не было и не предвидится.

Ранее в СМИ появились сообщения, что, согласно новым изменениям в КоАП, запрещено сажать свой картофель и свои семена. Для посева, как отмечалось, можно использовать только семена и клубни, купленные в специализированных магазинах.

Как сообщалось ранее, в Национальном плодоовощном союзе предложили запретить ввоз в Россию замороженного картофеля фри из США и других присоединившихся к антироссийским санкциям стран. Ограничения на импорт замороженного картофеля фри, как отмечали в союзе, помогут поддержать российских сельхозпроизводителей.