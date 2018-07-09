Ежегодный рост пенсий на тысячу рублей планируют прописать в законе

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в закон заложат рост пенсий россиян на уровне тысячи рублей в год. В 2024 году планируется выйти на уровень пенсии в 20 тысяч рублей, передает РИА Новости.
По его словам, эти параметры зафиксируют документально.
Все деньги, как отметил Топилин, от повышения пенсионного возраста пойдут на выплаты действующим пенсионерам.
Согласно расчетам, по словам министра, удастся поддерживать темп увеличения пенсий выше инфляции и в предстоящем бюджете, и по 2024 год включительно.
Пенсии, согласно расчетам, проиндексируют примерно на 7% в 2019 году при инфляции в 3%, то есть в два раза выше инфляции.
Ранее Топилин сообщил, что реальные зарплаты россиян за 3-4 месяца выросли на 10 процентов.
По его словам, такой тенденции не наблюдалось с начала 2000-х годов. Также министр отметил, что уровень безработицы в стране опустился ниже четырех процентов.
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