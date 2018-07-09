Российский рынок электронных сигарет планируют регулировать антитабачным законом

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Заместитель главы министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что устройства для альтернативного курения будут регулироваться действующим законом о курении, а не будут выделяться в отдельный закон, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Татьяна Голикова пришли к выводу, что вейпы и другие альтернативные устройства для курения должны попасть под антитабачный закон.

Кроме того, в России могут ввести экологический налог на сигареты из-за окурков, которые вредят окружающей среде и здоровью людей. Специалисты полагают, что источниками загрязнения становятся как сами сигареты, так и табачный дым. В окурках, по словам экологов, содержится кадмий и ряд других загрязняющих элементов, а в табачном дыме присутствует углекислый газ.