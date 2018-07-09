Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018

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Билеты на заключительные матчи ЧМ-2018 вновь появились в продаже на сайте FIFA. Болельщики, чьи сборные по футболу покинули чемпионат, начали избавляться от билетов, передает телеканал Москва 24.

Для того, чтобы купить билет, нужно зарегистрироваться на сайте ФИФА, затем отстоять очередь у касс. Официальная цена самого дорогого билета составляет 66 тысяч рублей.

По словам очевидцев, перекупщики предлагают билеты за полмиллиона рублей.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон 10 июля планирует приехать в Санкт-Петербург, чтобы поддержать сборную Франции в полуфинале ЧМ-2018. Соперником команды за выход в финал станет команда Бельгии.

Также поддержать футболистов своей страны приедут Король Бельгии Филипп и королева Матильда, а также министр иностранных дел Дидье Рейндерс.

Футбольный матч между национальными сборными Бельгии и Франции пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля в 21:00.

Финал состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники".