Умер президент компании HeadHunter Михаил Жуков

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Умер президент российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter Михаил Жуков. Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

Жукову было 55 лет. Причина его смерти не названа. Дату и место прощания с Жуковым объявят позже.

"Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким", – заявили в сообщении.

С 2008 по 2022 год Жуков был генеральным директором компании, а с марта 2023 года – ее президентом. Также он входил в совет директоров HH и сервиса объявлений о недвижимости "Циан".