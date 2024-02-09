09 февраля, 19:56Общество
Умер президент компании HeadHunter Михаил Жуков
Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков
Умер президент российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter Михаил Жуков. Об этом сообщили в телеграм-канале компании.
Жукову было 55 лет. Причина его смерти не названа. Дату и место прощания с Жуковым объявят позже.
"Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким", – заявили в сообщении.
С 2008 по 2022 год Жуков был генеральным директором компании, а с марта 2023 года – ее президентом. Также он входил в совет директоров HH и сервиса объявлений о недвижимости "Циан".
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