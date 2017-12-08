Покататься в упряжках смогут посетители восьми столичных парков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Покататься на санях, запряженных хаски, лошадьми или оленями, смогут посетители восьми столичных парков. Эти зимние развлечения будут доступны в Измайловском и Таганском парках, в парках "Фили", "Кузьминки" и "Сокольники", а также в музее-заповеднике "Царицыно", в сквере в Олонецком проезде и саду имени Баумана.
В Измайловском парке сезон зимних прогулок на санях планируют открыть 9 декабря при достаточном количестве снега. В музее-заповеднике "Царицыно" сезон зимних прогулок на санях начнется в пятницу, 22 декабря, в 12:00, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Катания на собачьих и оленьих упряжках в парке организуют впервые. В парке "Фили" прогулки в празднично украшенной упряжке лошадей станут проводить по выходным дням с 22 декабря по 14 января с 10:00 до 14:00. А в парке "Сокольники" 30 декабря состоится открытие хаски-парка, где также можно покататься на нартах, запряженных ездовыми собаками. В трех городских зонах отдыха москвичи смогут совершить прогулки на санях бесплатно.
Ранее сообщалось, что зимний сезон 2017-2018 в московский парках открыли 11 ноября. В этом году там ожидаются 27 миллионов гостей. Для них подготовили более трех тысяч мероприятий.
Для жителей и гостей столицы работают 45 катков, 22 из которых имеют натуральное покрытие. Вход на 16 катков сделали бесплатным. Также в парках оборудовали лыжные трассы, снежно-ледяные горки и пункты проката зимнего инвентаря.
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