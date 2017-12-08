Облачная погода с прояснениями ожидается в столичном регионе в пятницу

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Облачная с прояснениями погода и до 7 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 8 декабря.

"В пятницу, 8 декабря, днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, по области местами возможна гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве днем будет колебаться от минус 5 до минус 3 градусов, в области столбик термометра опустится до минус 7 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду", – говорится в сообщении Гидрометцентра РФ, передает Агентство "Москва".

Накануне в столичном регионе на 8 декабря был объявлен желтый уровень опасности из-за тумана.

Сообщалось, что в пятницу на дорогах ожидается гололедица. Ночью похолодает до минус 10, а днем будет около 5 градусов мороза. В ночь на 8 декабря в отдельных районах возможен туман.

Также отмечалось, что за прошедшие сутки высота снежного покрова в столице выросла с 8 до 11 сантиметров.