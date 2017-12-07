Сугробы в Москве выросли до 11 сантиметров

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Высота снежного покрова в столице выросла за сутки с 8 до 11 см. По данным Гидрометцентра России, в подмосковных Волоколамске и Можайске высота сугробов достигла 17 см, в Клину – 18 см, в Наро-Фоминске – 20 см, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что 7 декабря в столице будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит –3..–5 градусов.

В ночь на 8 декабря в столице похолодает до 7-9 градусов мороза, по области до минус 7-12 градусов. Возможен небольшой снег. С 1 декабря на Москву выпало 30 мм осадков в виде дождя и снега – это 54% месячной нормы, которая в декабре насчитывает 56 мм.