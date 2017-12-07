Москвичей предупредили о тумане и гололедице 8 декабря

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 8 декабря из-за тумана, сообщает Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, в пятницу будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Ночью похолодает до минус 10, а днем будет около 5 градусов мороза. В ночь на 8 декабря в отдельных районах возможен туман.
В четверг в столице облачная погода, снег и до пяти градусов мороза. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление окажется вблизи нормы.
Синоптики прогнозируют, что возмущенный геомагнитный фон в четверг негативно скажется на самочувствии метеочувствительных людей. В этот день может ухудшиться состояние и у лиц с нервными и психо-эмоциональными расстройствами, а также с синдромом хронической усталости.
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