Москвичей предупредили о тумане и гололедице 8 декабря

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 8 декабря из-за тумана, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, в пятницу будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Ночью похолодает до минус 10, а днем будет около 5 градусов мороза. В ночь на 8 декабря в отдельных районах возможен туман.

В четверг в столице облачная погода, снег и до пяти градусов мороза. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление окажется вблизи нормы.

Синоптики прогнозируют, что возмущенный геомагнитный фон в четверг негативно скажется на самочувствии метеочувствительных людей. В этот день может ухудшиться состояние и у лиц с нервными и психо-эмоциональными расстройствами, а также с синдромом хронической усталости.