Межпарламентская ассамблея православия предложила принять новую стратегию

Межпарламентская ассамблея православия (МАП) предложила принять "Стратегию христианской культурной деятельности за пределами христианского мира". Заседание международного секретариата ассамблеи состоялось на Кипре, сообщает RT.
Данная стратегия призвана установить критерии для совместных действий по координации и проведению исследований в области образования, науки и культуры. Ее автором является первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев.
Как полагает депутат, сейчас религия становится ведущим фактором в политике, демографии, социально-экономическом развитии и культурном прогрессе человечества. Он также ссылается на аналогичный документ, принятый в 2000 году Организацией исламского сотрудничества.
Сухарев отметил, что проект стратегии будет предложен к принятию на предстоящей Генассамблее МАП в конце июня в Тбилиси. В МАП участвуют официальные парламентские делегации 25 стран мира, среди которых Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Польша и Сербия.
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