Москва онлайн покажет мастер-класс по приготовлению пиццы

16:29
Фото: depositphotos/fudio
9 февраля, в Международный день пиццы, шеф-повар Ильдар Бедретдинов проведет мастер-класс специально для зрителей Москвы онлайн и научит готовить всеми любимое итальянское блюдо.
Чтобы приготовить "Маргариту", нам потребуются:
Растворите дрожжи в воде. Добавьте 1/3 муки. Аккуратно перемешайте. Добавьте соль.
Постоянно перемешивая тесто, добавьте оставшуюся муку. Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет отставать от рук.
Сформируйте шар и оставьте его отдохнуть на два часа при комнатной температуре. Для того чтобы тесто не заветрилось, накройте его слегка влажным полотенцем.
Спустя два часа из полученного теста сформируйте 4 шарика, уберите их в холодильник на 12–24 часа.
Возьмите томаты в собственном соку, измельчите в блендере, добавьте соль и сахар по вкусу.
Достаньте тесто из холодильника, дайте ему нагреться. Сформируйте руками круг (основу будущей пиццы).
Отправьте пиццу в предварительно разогретую до максимальной температуры духовку. Приготовление займет 10 минут.
Смотрите трансляцию 9 февраля в 16:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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