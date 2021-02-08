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Общество

16:29

Москва онлайн покажет мастер-класс по приготовлению пиццы

общество еда Москва онлайн

Фото: depositphotos/fudio

9 февраля, в Международный день пиццы, шеф-повар Ильдар Бедретдинов проведет мастер-класс специально для зрителей Москвы онлайн и научит готовить всеми любимое итальянское блюдо.

Чтобы приготовить "Маргариту", нам потребуются:

  • живые дрожжи, 1,5 грамма;
  • мука, 850 граммов;
  • вода, 500 миллилитров;
  • соль, 28 граммов;
  • томатный соус, 80 граммов;
  • базилик (листья), 5 граммов;
  • моцарелла, 60 граммов;
  • оливковое масло, 5 миллилитров.

Для пиццы "Пармиджана" потребуются:
  • тесто, 200 граммов;
  • томатный соус, 60 граммов;
  • чеснок, 5 граммов;
  • страчателла, 70 граммов;
  • пармезан тертый, 15 граммов;
  • базилик зеленый, 3 грамма;
  • баклажан, 1 штука.

Самое сложное в приготовлении пиццы – сделать правильную основу из теста.

Растворите дрожжи в воде. Добавьте 1/3 муки. Аккуратно перемешайте. Добавьте соль.

Постоянно перемешивая тесто, добавьте оставшуюся муку. Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет отставать от рук.

Сформируйте шар и оставьте его отдохнуть на два часа при комнатной температуре. Для того чтобы тесто не заветрилось, накройте его слегка влажным полотенцем.

Спустя два часа из полученного теста сформируйте 4 шарика, уберите их в холодильник на 12–24 часа.

Возьмите томаты в собственном соку, измельчите в блендере, добавьте соль и сахар по вкусу.

Достаньте тесто из холодильника, дайте ему нагреться. Сформируйте руками круг (основу будущей пиццы).

Отправьте пиццу в предварительно разогретую до максимальной температуры духовку. Приготовление займет 10 минут.

Смотрите трансляцию 9 февраля в 16:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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