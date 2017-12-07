Школьники со всей страны поборются за место в Третьяковке

Фото: Мария Романюха
Третьяковская галерея и один из ведущих сотовых операторов запускают в интернете бесплатную образовательную программу для детей по художественному направлению.
В ее основу ляжет крупнейший в стране творческо-благотворительный проект "Поколение М" от компании МТС. Юные художники со всей России на сайте проекта pokolenie.mts.ru смогут в режиме онлайн обучаться у лучших педагогов Третьяковской галереи, осваивать курсы по разным направлениям живописи, в том числе и по так называемому лучизму, основателем которого является один из основоположников русского авангарда Михаил Ларионов.
"Каждый ребенок, который выполнит задания педагогов, сможет поучаствовать в масштабной онлайн-битве. Если он загрузит работу в духе лучизма на сайт проекта, то сможет побороться на невероятную возможность – выставить свои работы здесь, на Крымском Валу", – рассказала руководитель благотворительных программ компании МТС Екатерина Филатова.
Принять участие в художественном онлайн-конкурсе "Поколения М" могут школьники со всей страны в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет. Работы будут приниматься до конца апреля 2018 года.
"Самые талантливые дети получают от нас грант – возможность представить свое творчество людям. Они приезжают в Москву, участвуют во встречах, тренингах и конференциях, активно участвуют в такой вот творческой жизни. Проект с Третьяковской галереей является частью этого огромного процесса", – прокомментировал президент МТС Андрей Дубовсков.
Экспозиция из картин самых талантливых художников дополнит выставку полотен Михаила Ларионова в здании Третьяковки на Крымском валу. Открытие запланировано на осень будущего года.
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