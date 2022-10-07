Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную проведению экономического диктанта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

10 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная образовательной акции "Всероссийский экономический диктант", которая пройдет 11 октября.

О задачах и целях диктанта, площадках и правилах участия расскажут:



президент Вольного экономического общества России, президент Международного союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов;

первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин;

первый заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергей Рябухин;

президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров;

директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв;

директор Фонда развития наследия Юрия Лужкова Геннадий Теребков.

Смотрите прямую трансляцию 10 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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