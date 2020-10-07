Москва 24: как усовершенствовать законодательство в сфере налогообложения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 октября в Общественной палате РФ пройдет круглый стол, посвященный усовершенствованию законодательства в сфере налогообложения.

Речь пойдет об отдельных положениях проекта федерального закона №1022670-7 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации".

Участники встречи проанализируют те положения законопроекта, которые могут повлечь за собой риски и социально-экономические последствия.



В круглом столе примут участие:



первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич;

депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Смотрите трансляцию 8 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.