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Общество

12:56

Назван возраст старейшего жителя Крымского полуострова

общество

Фото: depositphotos/tepic

Самым пожилым человеком Крымского полуострова является жительница Севастополя, сообщает News.ru.

23 апреля ей исполнилось 105 лет. Женщина родилась в 1914 году.

Отмечается, что в Севастополе проживают восемь человек старше 100 лет. А в конце декабря 100-летний юбилей отметит еще одна севастопольская пенсионерка. Всего же в республике проживают 27 пенсионеров старше 100 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве живет самый старый человек в мире. В районе Коптево зарегистрирована женщина, которая родилась в 1900 году.

Еще одна женщина-долгожительница родилась в 1909 году и зарегистрирована в Гольянове в Восточном административном округе, но пенсию получает в ЦАО. Также отмечается, что, по данным на 19 сентября 2019 года, в столице проживают 807 получающих пенсию граждан в возрасте 100 лет и старше.

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