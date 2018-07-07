На Красной площади прошла церемония развода пеших и конных караулов
На Красной площади прошла церемония развода пеших и конных караулов. Зрелище специально подготовлено для москвичей и гостей чемпионата мира по футболу.
Развод караулов считается одной из самых красочных и зрелищных воинских церемоний, закрепленных в войсковых Уставах и артикулах еще с Петровских времен. Осенью 2004 года в Московском Кремле был принят новый церемониал, связавший воедино разные эпохи российского воинства, призванный показать историю традиций.
Прежде всего развод караулов включает в себя следующие обязательные элементы: торжественное построение, доклад начальнику караула, осмотр внешнего вида, проверку оружия, исполнение оркестром музыкального фрагмента "Развод", прохождение торжественным маршем в сопровождении оркестра.
Новый церемониал объединил в себе самые яркие, зрелищные элементы российских воинских церемоний, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, элементов "конной карусели" в музыкальном сопровождении Президентского оркестра.
В церемониальном разводе принимают участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.
За последние годы развод пеших и конных караулов стал одной из "визитных карточек" Московского Кремля. Закономерно, что тысячи зрителей собираются на Соборной площади, чтобы увидеть это завораживающее действие. Не зря уже много лет именно Президентский полк и Президентский оркестр открывают вечерние представления Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который в этом году пройдет на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.
Церемониальный развод проводится сезонно: в теплое время года по субботам в 12.00 на Соборной площади Московского Кремля.
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