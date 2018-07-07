Максимальная ставка на победу России над Хорватией составила 1 миллион рублей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Максимальная ставка на выход сборной России в полуфинал чемпионата мира по футболу после матча с Хорватией составляет один миллион рублей. Об этом сообщил директор по стратегическому развитию портала "Рейтинг букмекеров" Алексей Ткачук.
По его словам, самые крупные ставки, которые зарегистрировал "Рейтинг букмекеров" за сутки до матча, таковы: 1,3 миллиона рублей на победу Хорватии в основное время с коэффициентом 2,25 в БК "Фонбет" и 1 миллион рублей на проход России в полуфинал с коэффициентом 2,48 в БК "Балтбет", передает Агентство "Москва".
Он также отметил, что букмекерские конторы оценивают шансы сборной России на победу над хорватами в 25 процентов. Чуть более 30 процентов шансов приходится на ничью, чуть более 40 процентов – на победу хорватов.
Накануне матча с Хорватией сборная России по футболу обратилась к болельщикам. Футболисты поблагодарили своих поклонников и пообещали выложиться полностью во время игры.
Матч между сборными России и Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.
Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал мундиаля. Россияне выиграла три матча из четырех, которые проводились на турнире, уступив только команде из Уругвая. Хорватия стала победителем во всех своих встречах на мундиале.
Согласно опросам ВЦИОМ, большинство граждан верят в победу сборной России над командой Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. В благополучный исход игры верят 56 процентов респондентов, еще 10 процентов предположили, что сборные сыграют вничью, а победу хорватов спрогнозировали 15 процентов.
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