Еще 1 551 пациент вылечился от коронавируса в Москве

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В столице от коронавируса вылечился еще 1 551 пациент, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 953 402. В Москве выявлено 1 585 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 867 человек", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что за прошедшие 24 часа в Москве скончался 51 пациент с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В России за последние сутки подтвердили 8 294 новых случая коронавируса. Всего в стране выявлено 4 606 162 случая COVID-19.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что в России ситуация с коронавирусом остается относительно стабильной. При этом он обратил внимание на зарубежные страны, где фиксируется рост заболеваемости.