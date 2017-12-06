Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Главный Дед Мороз страны прибыл в Москву. Он уже посетил более 20 городов, впереди еще визиты в Самару, Тольятти, Татарстан, Армению, Чечню.

"Я приехал, чтобы поздравить вас с наступающим Новым годом, с этого момента начинается долгожданная и счастливая пора подготовки к Новому году, он уже не за горами", – сказал Дед Мороз, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что Москва уже украшена к празднику, однако многое еще предстоит сделать. "Думаю, что на Соборной площади Московского Кремля я буду зажигать огонечки на Главной елке страны", – заключил он.

Российский Дед Мороз сейчас путешествует по стране. В каждом городе он останавливается на два дня, чтобы посетить социальные учреждения и зажечь главные городские новогодние елки. Свой путь он начал 1 ноября во Владивостоке.