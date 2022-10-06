В московском профсоюзе полиции призвали размещать "доски позора"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

"Доски позора" в отделениях полицию могут стать эффективной мерой по борьбе с нарушениями среди сотрудников правоохранительных органов, считает председатель координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. По его мнению, решение станет отличным выходом в условиях нехватки кадров.

"<…> руководство полка решило хоть каким-то образом показать сотрудникам, где раки зимуют, не увольняя их. Если человек один раз оступился, зачем его сразу увольнять. Я думаю, такие стенды должны в каждой роте быть. Самых злостных вывешивать на уровень полка", – отметил Пашкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По его словам, если фотография на "доске позора" не поможет сотруднику исправиться, то следует принять в его сторону меры дисциплинарного взыскания.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что школьников необходимо обучать гражданской бдительности, в том числе профайлингу. По ее словам, инициатива о введении подобных занятий в школах поможет детям своевременно сообщать в полицию о подозрительных лицах, что позволит избежать возможной трагедии.



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