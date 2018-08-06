Магазины люксовых брендов начали покидать Столешников переулок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько дорогих марок одежды и обуви закрыли фирменные магазины в Столешниковом переулке. Освободившиеся помещения ждут новых арендаторов. Эксперты рассказали телеканалу Москва 24, почему бренды уходят с самой дорогой улицы России.

По мнению эксперта по торговой недвижимости Марьяны Матуевой, причиной стала смена потребителей после того, как улица превратилась в пешеходную.

"Благодаря реновации и нововведениям нет паркинга, соответственно бренды не видят своего покупателя на данной локации, продажи падают. Пути развития Столешникова переулка – это переход в масс-маркет, в сегменты средний, средний плюс, но для того чтобы это случилось – необходимо пересмотреть политику по арендным ставкам", – заявила эксперт.

Столешников переулок стал пешеходным в 2012 году. Не все эксперты согласны с тем, что он потерял свою аудиторию из-за этого. Не исключено, что фирменные магазины не выдержали конкуренции с крупными торговыми центрами. Специалисты полагают, что дорогие предметы одежды и обуви лучше всего покупают именно в ТЦ.