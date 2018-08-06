В "Коломенском" и "Люблине" в "день трех восьмерок" поженятся 40 пар

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В парках "Коломенское" и "Люблино" 18 августа в "день трех восьмерок" поженятся 40 пар. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Мосгорпарка.
Помимо этого, в субботу, 18 августа, множество свадебных церемоний пройдет и в других столичных парках. Отмечается, что второй и третьей по популярности датами для свадеб стали 8 и 28 августа, хотя это рабочие дни.
В "Коломенском" официальная часть церемоний будет проходить в царской резиденции, а в "Люблине" – в дворянской усадьбе Дурасова. В августе молодожены в этих парках смогут покататься в конных экипажах. Для них организуют интерактивные программы, катание в электромобилях, поездки на теплоходах по Москва-реке, а также фотосессии и банкеты.
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