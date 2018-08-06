В нацпарке в Приморье фотоловушками "поймали" краснокнижных горалов

В национальном парке "Земля леопарда" в Приморье с помощью фотоловушек зафиксировали двух редких краснокнижных горалов, сообщает пресс-служба нацпарка.

В последний раз представитель полорогих копытных попадал в объектив камер в прошлом году. Теперь же в течение нескольких месяцев удалось обнаружить две особи.

Эти данные позволили специалистам подтвердить, что на территории парка обитают сразу несколько представителей этого вида.

Горалы – самые редкие копытные животные юго-запада Приморья. В крае насчитывается около 700–900 животных.

Российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена у подножий гор в восточной части Приморья.

Общая численность горалов науке не известна.