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Общество

6 июля, 13:04

Космонавт Сергей Рязанский покинет Роскосмос

общество наука

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Российский космонавт-испытатель Сергей Рязанский, который успел дважды побывать на Международной космической станции (МКС), покинет отряд космонавтов Роскосмоса, передает "Газета.ру".

"Трудовой договор ЦПК с инструктором-космонавтом-испытателем 1-го класса Сергеем Рязанским 16 июля 2018 года будет прекращен", – сообщили на официальном сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Рязанский займется другой работой.

Ранее Пентагон заявил о будущих столкновениях между США, Россией и Китаем в космическом пространстве. Он отметил, что конкуренция в космосе будет только усиливаться со временем.

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