Шереметьево проведет балетные постановки в рамках Года театра

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Серию балетных постановок и театрализованных представлений проведет аэропорт Шереметьево в этом году. Мероприятия будут проводиться в рамках Года театра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"В рамках Года театра в России аэропорт Шереметьево проведет серию театрализованных представлений и балетных постановок в терминалах для пассажиров и гостей совместно с театрами Москвы", – сообщила авиагавань.

Одна из постановок будет посвящена творчеству Александра Пушкина. Это связано с тем, что его имя выбрано для присвоения аэропорту по результатам конкурса "Великие имена России".