Стихи Пушкина прозвучали в аэропорту Шереметьево

В рамках акции "День пассажира" в терминале B аэропорта Шереметьево прозвучали строки поэта Александра Пушкина, имя которого было присвоено воздушной гавани.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта, в этом году в рамках акции коллектив театра Романа Виктюка разыграл литературный перформанс "Венецианка". Также в аэропорту прошли выступления детского театра танца, хореографического ансамбля, попурри из балета Сергея Прокофьева "Золушка" показал театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева.
Зрителей развлекали аниматоры в костюмах героев сказки о трех богатырях, в терминале работала игровая площадка и фотозона.
4 декабря 2018 года были подведены первые итоги конкурса "Великие имена России". По итогам первого тура аэропорт Шереметьево получил имя поэта Александра Пушкина, а аэропорт Домодедово – ученого Михаила Ломоносова.
Общенациональный конкурс стартовал 11 октября. Россияне голосовали по 47 аэропортам. Финальный этап голосования проходил с 12 по 30 ноября. В шорт-лист вошли 124 имени выдающихся государственных и общественных деятелей, писателей, ученых и полководцев. Голоса за претендентов отдали почти пять миллионов человек.
11 декабря начался второй тур голосования. По его итогам определятся названия московского аэропорта Внуково, а также аэропортов Санкт-Петербурга, Архангельска, Нижневартовска и Пензы.
Аэропорты Шереметьево и Домодедово получат имена Пушкина и Ломоносова
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