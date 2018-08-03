В России появились продукты с маркировкой "Светофор"

Фото: Агентство "Москва"

В России начали продавать молочные продукты с маркировкой "Светофор". Теперь люди смогут самостоятельно определять, какой продукт в наибольшей и наименьшей степени вредит здоровью. Каждый цвет "Светофора" будет означать, сколько соли, сахара и жира содержится в продукте. Об этом передает телеканал Москва 24.

"Маркировка поможет сформировать у людей привычку питаться правильно. Сбалансированный рацион помогает сохранять и приумножать здоровье, а значит, увеличивать продолжительность жизни", – рассказала руководитель Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что стикеры не означают пользу или вред. Они созданы для того, чтобы покупателям было легче определить что можно включить в ежедневный рацион, а что нужно есть умеренно.

Ранее ученые рассказали, какие продукты могут снизить тревожность. По словам исследователей, снижать волнение в стрессовых ситуациях помогают продукты, богатые клетчаткой и овощи.