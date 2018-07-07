Врачи назвали основные привычки долгожителей

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Главный гериатр Министерства здравоохранения, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева назвала привычки, которые объединяют большинство долгожителей.
"Они физически достаточно активны, социально адаптированы уже в продвинутом возрасте. После выхода на пенсию продолжают активно общаться, часто – продолжают работать, занимаются какой-то общественной деятельностью", – сказала она в интервью RT.
По ее словам, долголетие примерно на 80 процентов объясняется образом жизни и на 20 процентов – генетикой. Как правило, долгожители не злоупотребляют алкоголем и не курят. Эти люди едят много овощей и фруктов, а также ведут интенсивную интеллектуальную активность.
Ранее ученые выяснили, что трансжиры, содержащиеся в фаст-фуде, существенно сокращают срок жизни.
Эти жиры содержатся в гамбургерах, картошке фри, пицце, майонезе, чипсах и некоторых других продуктах. Дело в том, что организм человека не приучен к переработке трансжиров и, получая их, он вырабатывает холестерин. Вредное соединение образует бляшки на стенках сосудов, которые мешают нормальному кровоснабжению. Это ведет к инфарктам, инсультам и мужской импотенции.
Медики также советуют не употреблять много насыщенных жиров, которые содержатся в яйцах, красном мясе, сале и сливочном масле.
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